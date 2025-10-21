قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه
بعد توقفها المفاجئ.. شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف تمهيدًا لدخولها غزة
انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين بـانتخابات مجلس النواب.. بعد غد
10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النواب
البيت الأبيض يعلن تأجيل لقاء روبيو ولافروف
روسيا تعلن إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
هل يجب على الأبناء الإنفاق على الوالدين؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
بدأ العد التنازلي.. 11 يوما تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
استغاثات يومية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حجم الفساد بالإسماعيلي
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 21-10-2025
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21-10-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في مصر
توك شو

استطلاع رأي: الفلسطينيون يريدون دولة «متصلة»

فلسطين
فلسطين
البهى عمرو

كشفت “القاهرة الإخبارية” أن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أجرى لأول مرة، استطلاعًا للرأي في الضفة الغربية المحتلة، عكس مواقف الفلسطينيين من عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية، في ضوء أحداث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع، بحسب مركز مدار للدراسات الإسرائيلية، أن 46% من الجمهور المستطلَع رأوا أن قرار حركة حماس المتعلق بعمليات 7 أكتوبر كان غير صحيح، في حين اعتبر 26% من المشاركين أنه كان قرارًا صائبًا.

حل الدولتين والمفاوضات

أما بخصوص حل الدولتين، فكان الخيار السياسي المفضل لدى 52% من أهالي الضفة الغربية، بينما أيد 28% منهم قيام دولة فلسطينية واحدة بين النهر والبحر من دون يهود، في حين رأى 16% ضرورة إقامة دولة واحدة ثنائية القومية وديمقراطية.

وأظهر الاستطلاع أن 56% من المشاركين يرون أنه لا حقّ لدولة إسرائيل في الوجود، فيما اعتقدت الغالبية المطلقة، خاصة فئة الشباب، أن إسرائيل لن تبقى على المدى البعيد.

كما رأى 50% من المشاركين أنه يمكن تدمير دولة الاحتلال بعد أحداث 7 أكتوبر.

أما بشأن وسائل العمل السياسي والميداني، فقد فضّل 43% من الفلسطينيين المفاوضات كوسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية، ودعم 25% خيار المقاومة غير العنيفة، في حين أيد 17% الكفاح المسلح باعتباره وسيلة الخلاص.

الفلسطينيين فلسطين حركة حماس

المزيد

