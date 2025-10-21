قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
توك شو

خليل الحية: أشقاؤنا في مصر وقطر وتركيا بذلوا جهودًا كبيرة لوقف الحرب

خليل الحية
خليل الحية
البهى عمرو

كشف خليل الحية، القيادي في حركة حماس ورئيس وفدها المفاوض، تفاصيل جديدة عن الأوضاع في غزة، وقال إن حماس والفصائل الفلسطينية جادون وماضون في تسليم جميع الجثامين كما ورد في اتفاق شرم الشيخ، مشيراً إلى وجود صعوبات بالغة بسبب تغير طبيعة الأرض ووجود بعض الجثامين داخل باطن الأرض أو المباني الكبيرة، ما يتطلب وقتاً ومعدات كبيرة.

وأضاف خليل الحية، خلال لقاء، على قناة القاهرة الإخبارية أن التصميم والإرادة ستمكنهم من إنهاء هذا الملف كاملاً، وأن الاتفاق سيصمد أولاً لأنهم يريدون ذلك، وثانياً لأن إرادتهم في الالتزام قوية، بالإضافة إلى الدعم الدولي والتظاهرة التي جرت في مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن الوعود والضمانات التي سمعوها خلال تلك التظاهرة تضمن استمرار الاتفاق وصموده.

وأوضح القيادي في حركة حماس ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، إن متابعتهم المستمرة مع الوسطاء خلال الأسبوع الماضي أظهرت التزامًا واضحًا بما تم الاتفاق عليه في ملف المساعدات، وأن «العدد المتفق عليه من المساعدات دخل بالفعل من خلال المعابر وفق بنود اتفاق شرم الشيخ».

وأضاف الحية: «نأمل أن تزداد كميات هذه المساعدات لتلبي احتياجات الناس»، مؤكدًا أن الحركة تطالب الوسطاء، ببذل مزيد من الجهود لتوفير دعم إضافي، لا سيما في مجالات الإيواء والمستلزمات الطبية، وإغاثة كل الناس، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
 

وتابع أن الوسطاء وخاصة أشقاؤنا في مصر وقطر وتركيا بذلوا جهودًا كبيرة، مشيدًا بـ«التظاهرة الدولية الكبرى» التي شهدتها مصر بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا هذه التظاهرة بأنها «تعبير عن الإرادة الدولية»" التي تُعلن أن الحرب في غزة قد انتهت.

وأضاف الحية، أن تكرار عبارة «انتهت الحرب على غزة» على لسان الرئيس ترامب يمنح ضمانات إضافية لما سمعوه من الوسطاء، ويطمئنهم إلى أن الحرب انتهت «بلا عودة»، مؤكدًا «تصميم» حركة حماس والالتزام بالمضي في تنفيذ اتفاق شرم الشيخ حتى نهايته.

وفيما يخص ملف الجثامين، شدد الحية على جدية الحركة في «استخراج وتسليم كل الجثامين كما ورد في اتفاق شرم الشيخ»، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية أو مطمع لدى الحركة في الاحتفاظ بأي جثمان، بل الهدف هو إعادة الشهداء إلى ذويهم لدفنهم بكرامة.
 

وأوضح «تحية لشعبنا الفلسطيني في كل مكان، وخاصة غزة التي تعرضت لقصف عنيف بحمم براكين المتفجرات والصواريخ، لكنها صمدت وثبتت» «انتهت هذه الحرب بلا عودة، ونحن منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ نمتلك يقينًا وتصميمًا وعزمًا على المضي قدمًا في تنفيذ هذا الاتفاق حتى نهايته».

وأشار إلى أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية ملزمة بهذا الاتفاق، «لأننا نرى فيه كل الخير بإنهاء الحرب، ليعود شعبنا مطمئنًا ويعيش حياة طبيعية كباقي شعوب العالم».

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

أسعار الدواجن

صورة لسد النهضة

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

الفنان مصطفى هريدي

العدادات الذكية

الفنانة نادية مصطفي

ناهد السباعي

أوسكار

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

ياسمين عبده

كريمة أبو العينين

د. ثروت إمبابي

نجاة عبد الرحمن

