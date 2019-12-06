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رياضة

وزير الرياضة يستقبل محمد إيهاب ويؤكد: سنوفر لك كل الدعم لاعبًا أو مدربًا لرفع الأثقال

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:14 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الجمعة اللاعب محمد إيهاب لاعب المنتخب المصرى لرفع الأثقال.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على مصلحة جميع لاعبي المنتخبات الوطنية فى مختلف اللعبات وفى مقدمتهم اللاعبين الذين رفعوا علم مصر وحققوا ميداليات ومراكز متقدمة فى البطولات العالمية والدورات الأوليمبية وذلك من خلال التنسيق والرقابة والمتابعة لأداء الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال أن الوزارة ستقدم له كل الدعم الممكن خلال الفترة المقبلة سواءً كان لاعبًا أو مدربًا أو شريكًا أساسيًا في منظومة رياضة رفع الأثقال المصرية.

وكشف وزير الرياضة للاعب محمد إيهاب أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة بالجهاز الفني للمنتخبات الوطنية المصرية لرفع الأثقال، فضلًا عن عمله ضمن المنظومة الفنية التى تدير المشروع القومى للناشئين والموهبة الذى تنفذه الوزارة فى مختلف اللعبات ومنها رفع الأثقال.
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