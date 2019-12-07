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رياضة

نجم الأهلي السابق: فايلر غيرمقتنع بـ سعد سمير وياسر إبراهيم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:24 ص
ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
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حسن العمدة
يرى محمد جودة نجم الأهلي السابق، أن عدم مشاركة ياسر إبراهيم وسعد سمير لاعبي الأهلي مع الفريق، دليل عدم اقتناع المدير الفني رينيه فايلر بقدراتهما".

وقال جودة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أي متابع لفريق الأهلي يتوقع أن فايلر يعتمد على سعد سمير وياسر إبراهيم، لكن ذلك لم يحدث وهي رسالة لهما بأن المدرب غير مقتنع بهما".

وواصل: "فايلر دائمًا ما يعتمد على أحمد فتحي أو أيمن أشرف في هذا المركز، كان يجب الدفع بياسر إبراهيم أمام الهلال السوداني".
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