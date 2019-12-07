ذيب وجاسر vs إطلاق النار في فلوريدا.. السعودية تنتصر

أعربت المملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا، عن استنكارها وإدانتها للجريمة التي ارتكبها المبتعث السعودي في قاعدة بنساكولا الأمريكية في ولاية فلوريدا، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.



وأكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المبتعث محمد سعيد الشمراني، لا يمثل المملكة، ولا يمثل الشعب السعودي، وهو الأمر الذي أكد عليه المغردون السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في رسالة تذكيرية للشعب الأمريكي، أعادوا فيها إلى واقعة ذيب وجاسر.



ففي العام الماضي، توفي طالبان سعوديان في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين كادا يغرقان في النهر.



وقال سعوديون تعليقًا على حادثة إطلاق النار التي نفذها طالب سعودي البارحة وأدت إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد آخر: "ما قام به ذلك الطالب لا يمثل السعودية ولا القيم النبيلة لشعبها النبيل والمحب للخير".



وأثارت واقعة ذيب وجاسر إعجاب الشعب السعودي واحتفلت بهما المملكة على مستوى القيادة الرسمية والشعبية؛ تقديرًا لموقفهما الشجاع والنبيل، الذي يكشف عن شجاعة وشهامة الشعب السعودي.



وتداول نشطاء على موقع "تويتر" فيديو لقصة ذيب وجاسر وكتب ‏#حتى_لاننسى_يا_أمريكا: "بكل شرف وشهامة قبل سنتين استشهدوا اثنين من أبنائنا السعوديين غرقًا بأمريكا لينقذوا طفلين أمريكيين من الغرق، وهما ذيب اليامي "رحمه الله" وجاسر اليامي "رحمه الله" #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا".



وطغت شجاعة السعوديين الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية سواء تويتر أو فيسبوك أو السناب شات، العام الماضي، وتناقلتها محطات التلفزة الأمريكية، التي تناولت شجاعتهما وهما على وشك العودة للسعودية في غضون شهر، بعد تخرجهما في الجامعة في تخصص الهندسة؛ إذ تخصص المبتعث جاسر آل راكة في الهندسة المدنية بكالوريوس، وهو نفس تخصص المبتعث ذيب اليامي.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عنهما على لسان المتحدثة باسمها هيذر نويرت، في تغريدة لها على "تويتر": "إن ما قام به المبتعثان عمل بطولي"، وأضافت: "لقد غرقا بشكل مأساوي بينما كانا يقومان بعمل بطولي، محاولين بشجاعة إنقاذ أطفال في محنة".



وأكدت "نويرت" حينها أنهما يمثلان الطلاب المبتعثين الذين يثرون المجتمع الأمريكي، أفضل تمثيل، مضيفة: "نعرب عن تعازينا القلبية للمملكة العربية السعودية، وأن يصبر أسرتي الفقيدين على هذا المصاب الجلل".