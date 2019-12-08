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محافظات

لكل اسم حكاية .. قوص عاصمة الصعيد ومدينة العلماء

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
قوص
قوص
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يوسف رجب
"قوص" يلقبها البعض بعاصمة الثقافة أو مدينة العلماء لما تحظى به من من أماكن آثرية تنتمى لفترات زمنية متنوعة، وعلماء أجلاء مازالت بصماتهم و علومهم باقية حتى اليوم، وسماها البعض كعبة العلم، كما لقبها الكثير من الكتاب بعاصمة الصعيد لأنها كانت مقرًا للإدارة والحكم و تضم الكثير من مدن الصعيد تحت قيادتها.

كما حملت الكثير من الكتابات أسماء عديدة لمدينة قوص، منها كسا أو جسا ومعناها مدينة المرمر والذى كانت تسمى به فى فجر التاريخ، أما فى العصر الفرعونى سميت أبولونوبوليس فيز وهو اسم مشتق من أسماء الهة الشمس عند الرومان وفى العصر القبطى سميت كوس ومنه اشتق اسمها الحالى قوص.

كانت قوص قديمًا تمثل معبرًا هامًا للحجاج للوصول إلى البحر الأحمر ومنه إلى الأراضى الحجازيه وهو ما أعطاها قيمة تاريخية باقية حتى الآن، بجانب احتواها للكثير من المزارات الاسلامية مثل المسجد العمرى الذى يعود تاريخه لحوالى 1000 عام، حيث تم بنائه عام 550 هجريه.

تقع مدينة قوص جنوب مدينة قنا وشمال مدينة الأقصر، يحدها غربًا نهر النيل وشرقًا الصحراء الشرقية، ويبلغ عدد سكانها بالقرى التابعة لها 480238 نسمة"تعداد 2017" وفقًا للبوابة الرسمية لمحافظة قنا.

تشتهـر مدينة قوص وقراها بزراعة محصول القصب وعدد آخر من الزراعات، إضافة إلى أنها تشتهر بالعديد من الصناعات مثل" السكر- لب الورق- صناعة الزيوت- النجاره والحداده- الحلويات- الخزف-عسل النحل- سجاد وكليم سياحى" مما جعلها مدينة زراعية صناعية تجارية.
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