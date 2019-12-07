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الأحد 08 ديسمبر 2019 - 14 : 12 ص
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أخبار الزمالك.. عودة بيضاء وكاف يغرم النادي 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس
السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:43 م
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حسام الحارتي
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مياراة الزمالك و اول اغسطس
مرتضي منصور
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