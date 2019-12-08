تامر حسني: الجمهور سبب دخولي موسوعة جينيس.. فيديو

قال المطرب تامر حسنى، إنه أقام معرضا خيريا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من أجل بيع مقتنياته الشهيرة، وتوزيع أرباحها على أطفال العرب المشردين حول العالم.



وأضاف تامر حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" على قناة cbc، مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم"، إن الجمهور المصري سبب حصوله على جائزة جينيس ريكورد، مضيفا أن هناك 12 ألف شخص أكدوا أنه غير فى حياتهم.



وأوضح تامر حسني، أن هناك رسالة تركت من شخص قرر الانتحار بسبب أغنية الموضوع "فيك أنت"، إنه فكر فى كلماتها وتراجع عن الانتحار.



وتابع تامر حسني: "لم اكن اعرف انني مؤثر على جمهوري بهذا الشكل".



وأشار تامر حسنى إلى أن فيلم الفلوس سيعرض يوم 25 ديسمبر.