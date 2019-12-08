فيديوجراف| موقف محرج لأنغام في الرياض للمرة الثانية

تعرضت المطربة انغام لموقف محرج على المسرح خلال حفلتها الغنائية بالرياض، وتعد تلك المرة الثانية التي تتعرض فيها أنغام لموقف محرج.



ففي المرة الأولى تعرضت أنغام للإغماء بعد صعود أحد الحضور للمسرح وتقديم باقة زهور لها ما أصابها بالفزع والإغماء.



من خلال الفيديوجراف تعرف على الموقف الذي تعرضت له أنغام على مسرح الرياض مؤخرا وسبب لها الإحراج.

