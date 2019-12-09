بتهمة الاتجار في العملة.. تأجيل محاكمة جمال اللبان إلى 12 يناير.. 15 الجاري محاكمة زوجة شادي محمد و4 آخرين بتهمة سرقة شقته

-دفاع متهم في كتائب حلوان يدفع بعدم جدية التحريات

-حبس عاطل لحيازته 150 شريط ترامادول مخدر للإتجار في المنيا



أجلت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الإتجار فى العملة بدون ترخيص، لجلسة 12 يناير المقبل للمستندات والمرافعة.



وحضر المتهم لجلسة المحاكمة، وسط حراسة مشددة من سجن طرة.



طالب محامى المتهم خلال جلسة سابقة، تأجيل نظر القضية للاطلاع واستخراج صورة رسمية من القضية، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة بتأجيل جلسة القضية، كما أمرت باستخراج صورة رسمية من القضية لهيئة الدفاع.



كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الإتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.



كما واصلت هيئة الدفاع عن المُتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" مرافعاتها عن المُتهمين في القضية، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.



استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المُتهم محمود فواز، الذي دفع بعدم جدية التحريات لافتقارها إلى شرطي الجدية والكفاية، وكذا بُطلان إذن النيابة لاستناده لتلك التحريات، ودفع بانتفاء أركان كافة الجرائم المنسوبة إلى المُتهم بأمر الإحالة من تصنيع مفرقعات واستعمالها وتخزينها.



واستمعت المحكمة كذلك لمرافعة الدفاع عن سعيد صلاح الذي دفع بعدم جدية التحريات وافتقارها لشرطي الجدية والكفاية، وبطلان إذن النيابة لصدوره بناءً على تلك التحريات التي وصفها بغير الجدية.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.



وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.



أمر المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب المنيا حبس عاطل بحوزته 150 شريطًا من مخدر الترامادول للإتجار 4 أيام على ذمة التحقيق.



ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بتمكن المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز، من ضبط رجب .ط. ح 41 سنة عاطل، ومقيم بعشش محفوظ بدائرة بندر المنيا، بحوزته 150 شريطا من الترامادول والتامول المخدر ومبلغ مالي 1500 جنيه وهاتف محمول، قبل بيعهم بدائرة المركز.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع.



وفى سياق متصل قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، تأجيل ثاني جلسات محاكمة زوجة اللاعب السابق شادي محمد وشقيقها و3 آخرين في واقعة سرقة شقته، لجلسة 15 ديسمبر لإعلان المتهمين.



كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح، بعدما نسبت إليهم تهم سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.



واستمعت النيابة لأقوال شادي محمد؛ الذي اتهم زوجته وأشقاءها؛ مؤكدا أن الواقعة تمت أثناء تواجده بصحبه أولاده في إجازة بالعين السخنة.



وكشفت معاينة النيابة عن كسر أبواب شقة شادي محمد وكسر بالباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وبعثرة محتويات الشقة بالكامل، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.



كان قسم مدينة نصر أول قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بتعرض شقة لاعب الأهلى السابق شادى محمد بالطابق الرابع فى شارع أبو داود الظاهرى دائرة القسم لواقعة اقتحام وسرقة من قبل مجهولين.



انتقلت أجهزة الأمن وممثل عن النيابة العامة الذين أجروا معاينة لمسرح الحادث، واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أدلوا بشهادتهم وتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحل أجهزة كهربائية مجاور لشقة اللاعب الذي لم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة وتحرر بلاغ يحمل رقم 16276 لسنة 2019.

