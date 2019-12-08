عمره 21 سنة.. وفاة نجم الراب Juice Wrld فى المطار بسبب أزمة قلبية

كشف موقع مجلة TMZ عن وفاة الفنان العالمى نجم الراب Juice Wrld فى مطار ميدواى بمدينة شيكاغو الأمريكية وبعد تعرض لازمة قليبة مفاجئة داخل المطار.



Juice Wrld يدعى جراد أنتونتى هينجينز، وهو من مواليد عام 2 ديسمبر عام 1998.



ويمتلك شعبية كبيرة منذ عرض أغنيته Lucid Dreams التى انضمن لقائمة أفضل 100 أغنية.



وحصدت المركز الثانى فى فترة قصيرة جدًا من عرضها.