أشرف زكي يكشف حقيقة مرض الفنان سيد مصطفى ..فيديو

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن هناك مبالغة شديدة جدا من جانب البعض حول مرض الفنان سيد مصطفى، مشيرا إلى أن حالته جيدة، ولا توجد أي مشكلة لدى سيد مصطفى.





وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه سيلتقي الفنان سيد مصطفى غدًا في مكتبه، مشيرا إلى أنه يتواصل معه بشكل دائم إذا احتاج إلى شيء.





وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة لن تتأخر عن أي شخص، مشيرا إلى أن الفنان سيد مصطفى إذا احتاج أي شيء فستعمل النقابة على تنفيذه دون أي مشكلة.





وكان الفنان سيد مصطفى، أكد أنه متوقف عن العمل منذ أحداث ثورة 2011، مشيرا إلى أنه يعد من أقدم الممثلين.





وعلق الفنان سيد مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا "أنا بقالي 66 سنة بمثل" منذ أن كنت في الخامسة من عمري في فيلم "جعلوني مجرما".





وأضاف مصطفى، أن الجميع يعلم أنه متوقف عن العمل وأنه واحد من علامات وأعمدة التمثيل في مصر وعمل مع جميع النجوم ومن أبرزهم عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز.