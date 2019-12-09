حيل خارقة تخلصك من تشقق الكعبين في ثواني معدودة

حيل سريعة يمكن أن تساعدك فى التخلص من تشقق الكعبين والتى يمكن أن تكون غير مريحة ومؤلمة ويصعب حقًا التخلص منها.



إليك علاجات سريعة تساعد على التخلص من تشقق الكعبين يقدمها موقع بولد سكاى الهندى والتى تقوم على استخدام الزيوت الطبيعية خاصة وأن الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للجراثيم الموجودة في الزيوت الأساسية تعزز البشرة الصحية والمغذية. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تساعد أيضًا في تحسين وظيفة حاجز الجلد لمنع أي ضرر للجلد.



فيما يلي قائمة بالزيوت الأساسية التي يمكنك استخدامها لعلاج القدمين الجافة:



1. زيت اللافندر الأساسي .. يعرف زيت اللافندر الأساسي بتأثيره المهدئ ، ويمكنه الحفاظ على ترطيب قدميك. لها خصائص قوية مضادة للالتهابات فهو يرطب البشرة دون أن يجعلها دهنيًة.



2. زيت أركان ..يحتوى على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على تحسين صحة الجلد ومرونة. الأهم من ذلك أن زيت الأركان يحسن من القدرة على الاحتفاظ بالرطوبة.



. 3. زيت الأوكالبتوس الأساسي زيت الأوكالبتوس مفيد بشكل خاص للأقدام المتشققة. لا يرطب قدميك فقط بل يشفي الجلد أيضًا لتخفيف أي ألم أو التهاب.



4. النعناع .. هو وسيلة رائعة لتغذية قدميك الجافة. يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تدلل البشرة عند تطبيقها موضعيًا ويحتوي المنثول الموجود في الزيت على خصائص مسكنة تساعد على تقليل أي ألم أو إزعاج.

