طالبة صينية تخطف أنظار الطلاب بملتقى الثقافات الثاني بإعلام القاهرة

أبدعت إحدى الفتيات الصينيات المشاركات في ملتقى الثقافات الثاني بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في العزف على آلة الناي، حيث عزفت إحدى المقطوعات الصينية والتف حولها الطلاب في ترقب لمشاهدتها خلال العزف والتقاط مقاطع الفيديو لها.



وكان قد احتشد المئات من طلاب جامعة القاهرة أمام كلية الإعلام بالجامعة في انتظار حضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لافتتاح "ملتقى الثقافات الثاني"، تحت رعايته اليوم الإثنين، بمشاركة 16 دولة عربية إفريقية وآسيوية، وبحضور عميدة كلية الإعلام والوكلاء والأساتذة والطلاب.



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن الملتقى يُعد فرصة متميزة للطلاب للتعرف على الثقافات الأخرى من مختلف جوانبها، بما يساهم في زيادة وعيهم بقيم التنوع والتعددية وقبول الآخر، مؤكدًا أن نجاح الطلاب في مشوارهم الدراسي أو الوظيفي يستلزم معرفة ثقافات أخرى وطرق جديدة والانفتاح على العالم الخارجي.



وأوضح الخشت، أن من أهداف جامعة القاهرة انفتاح طلابها على ثقافات الشعوب الأخرى، مشيرًا إلى أن دور الجامعة ليس تعليميًا فقط بل لابد أن يكون لها دور في توسيع آفاق الطلاب الثقافية وفتح قلوبهم وعقولهم على الثقافات الأخرى للشعوب من حولنا.



ومن جانبها، قالت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، إن الملتقى يتضمن فقرات وعروضًا إبداعية متنوعة تعبر عن الطبيعة المنفردة لكل دولة مثل العروض التراثية، والفقرات الفنية الفلكلورية. ويشارك في الملتقى عدة دول منها الكويت، والسعودية، والامارات، وليبيا، والأردن، وسوريا، والعراق، وفلسطين، واليمن، والصومال، والسودان، وتشاد، واريتريا، والصين، ورومانيا.