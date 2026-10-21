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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الليلة| ريال مدريد يفتح أبواب البرنابيو أمام لايبزيج.. العلامة الكاملة هدف الملكي وتصحيح المسار طوق نجاة الألمان

ريال مدريد
ريال مدريد
محمود أحمد

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب سانتياجو برنابيو الذي يستضيف مواجهة مرتقبة تجمع ريال مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027 في لقاء يدخل إليه أصحاب الأرض بطموحات كبيرة لمواصلة الانطلاقة القارية القوية بينما يبحث الضيوف عن استعادة التوازن بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرضوا لها في الدوري الألماني.

ويدخل ريال مدريد المواجهة مدفوعًا برغبة واضحة في مواصلة حصد العلامة الكاملة بعدما حقق انتصارين متتاليين في أول جولتين ليجمع ست نقاط ويعزز موقعه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية مستفيدًا من خبراته الطويلة في البطولة التي اعتاد خلالها المنافسة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة.

ولا تقتصر أهمية المباراة بالنسبة إلى الفريق الملكي على إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده بل تمتد إلى تأكيد قدرته على التعامل مع ضغط المباريات الأوروبية والحفاظ على الزخم الذي اكتسبه خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الفوز العريض على إشبيلية في الدوري الإسباني.

في المقابل يخوض لايبزيج المواجهة وسط ضغوط متزايدة بعدما تلقى خسارة قاسية أمام بايرن ميونخ بستة أهداف مقابل هدف وهي النتيجة التي كشفت عن بعض المشكلات الدفاعية التي يحتاج الفريق الألماني إلى معالجتها سريعًا قبل مواجهة منافس يمتلك قدرات هجومية كبيرة وخبرة استثنائية في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يطارد الانتصار الثالث ويستهدف القمة الأوروبية

يدخل ريال مدريد لقاء لايبزيج وهو يضع نصب عينيه تحقيق فوزه الثالث على التوالي في مرحلة الدوري بعدما تجاوز إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى ثم حقق انتصارًا مثيرًا على روما الإيطالي بنتيجة 4-3 في الجولة الثانية ليحصد ست نقاط من أصل ست ممكنة.

ورغم البداية المثالية يحتل الفريق الإسباني المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري وهو ما يجعله بحاجة إلى مواصلة الانتصارات من أجل تحسين موقعه والاقتراب من المراكز التي تمنح أصحابها أفضلية في سباق التأهل إلى الأدوار التالية.

وتمنح طبيعة النظام الحالي للبطولة أهمية كبيرة لكل نقطة إذ لا مجال للتهاون في مرحلة الدوري خاصة أن الفوارق بين الفرق قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد المراكز النهائية وهو ما يدركه الجهاز الفني لريال مدريد الذي يسعى إلى تجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولات الأخيرة.

رباعية إشبيلية تمنح الملكي دفعة معنوية

ويخوض ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كبيرًا على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإسباني ليؤكد قدرته على استعادة توازنه ومواصلة المنافسة محليًا وقاريًا.

ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر وهو ما يزيد من أهمية الاستمرار في حصد الانتصارات سواء في المسابقة المحلية أو دوري أبطال أوروبا.

وجاء الفوز على إشبيلية ليمنح اللاعبين دفعة مهمة خاصة بعدما نجح الفريق في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة والتي فرضت بعض الضغوط على الفريق خلال تلك المرحلة.

لايبزيج يبحث عن التعافي من صدمة بايرن ميونخ

على الجانب الآخر يصل لايبزيج إلى العاصمة الإسبانية في ظروف مختلفة تمامًا بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 6-1 في الدوري الألماني في نتيجة وضعت الفريق أمام ضرورة مراجعة حساباته خصوصًا على المستوى الدفاعي.

وتكشف الهزيمة عن حجم التحدي الذي ينتظر الفريق الألماني الذي سيكون مطالبًا بإظهار رد فعل قوي أمام ريال مدريد ليس فقط لتجاوز آثار الخسارة الأخيرة ولكن أيضًا لاستعادة الثقة قبل استكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل لايبزيج المركز الحادي والعشرين في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد ثلاث نقاط بعدما خسر مباراته الأولى أمام كومو الإيطالي بنتيجة 4-1 قبل أن يستعيد جزءًا من توازنه بالفوز على آيندهوفن الهولندي بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ويضع هذا الموقف الفريق الألماني أمام ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو برنابيو من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب وتجنب الابتعاد مبكرًا عن دائرة المنافسة على التأهل.

ولا تبدو المهمة سهلة أمام ريال مدريد خاصة أن أصحاب الأرض يدخلون اللقاء في حالة فنية ومعنوية جيدة لكن لايبزيج يملك بدوره دوافع قوية لتقديم مباراة مختلفة واستغلال المواجهة الأوروبية لإثبات قدرته على تجاوز عثراته المحلية.

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