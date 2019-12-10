ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

"كلنا واحد" مؤتمر بأسيوط للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر الثقافة.. الخميس

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:25 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية دور قصور الثقافة في توعية المجتمع ورفع المستوى الثقافي لدى المواطنين في مختلف المجالات خاصة القضايا المتعلقة بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليط الضوء على المواهب والقدرات والهمم الكامنة بداخلهم ويمتلكون الإبداع فيها لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأشخاص ذوي الاعاقة مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع.

وأوضح ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط أن قصر ثقافة أسيوط سوف يستضيف الخميس القادم 12 ديسمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا ؛ مؤتمر "كلنا واحد" للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة بالتعاون بين المحافظة وجامعة أسيوط ومديرية التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لقصور الثقافة مشيرًا إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة تجاه هذا القطاع الهام وتضافر جهود هذه القطاعات والجهات المشاركة في المؤتمر للخروج بنتائج ايجابية وأن يخرج بالشكل اللائق والملائم له مع العمل على نشر الوعي الثقافي والتوعوي لدى المجتمع في التعامل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحف جاير أندرسون يحتفل مع ذوي الاحتياجات الخاصة باليوم العالمي للطفولة.. صور

عميد آداب الفيوم يحتفل باليوم العالمي لذوي الفئات الخاصة.. الاثنين المقبل

الداخلية: استخراج الأوراق الثبوتية مجانًا لمدة أسبوع لذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة القليوبية

جامعة المنصورة تشارك باجتماع مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية

مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة ..9 ديسمبر بالغربية

ترشيحاتنا

بعد أزمتها مع محمد سامي.. أبرز إطلالات نسرين أمين بالكاجول والسواريه

كارتيرون يظهر العين الحمراء لـ عمر السعيد

كلوب يصرح نادما: أخطأت في حق ساديو ماني

الزمالك يشكو حمدي النقاز بعد هروبه.. ومرتضى منصور لللاعب: "ستدفع الثمن"

فرمان من باتريس كارتيرون لإدارة نادي الزمالك

الأغنياء فقط هم الناجون.. مجاعة عالمية قريبا لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفة مشتركة بين الأميرة شارلوت ابنة كيت ميدلتون والملكة إليزابيث

مناسب للسوق المصري| فولكس فاجن تسعى لإطلاق موتور جديد صديق للبيئة

أغرب مقابلة عمل.. انتظار لمدة 11 ساعة ومفاجأة غير متوقعة في النهاية