"كلنا واحد" مؤتمر بأسيوط للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر الثقافة.. الخميس

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية دور قصور الثقافة في توعية المجتمع ورفع المستوى الثقافي لدى المواطنين في مختلف المجالات خاصة القضايا المتعلقة بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليط الضوء على المواهب والقدرات والهمم الكامنة بداخلهم ويمتلكون الإبداع فيها لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأشخاص ذوي الاعاقة مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع.



وأوضح ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط أن قصر ثقافة أسيوط سوف يستضيف الخميس القادم 12 ديسمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا ؛ مؤتمر "كلنا واحد" للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة بالتعاون بين المحافظة وجامعة أسيوط ومديرية التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لقصور الثقافة مشيرًا إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة تجاه هذا القطاع الهام وتضافر جهود هذه القطاعات والجهات المشاركة في المؤتمر للخروج بنتائج ايجابية وأن يخرج بالشكل اللائق والملائم له مع العمل على نشر الوعي الثقافي والتوعوي لدى المجتمع في التعامل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.