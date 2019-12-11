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فن

نجوى فؤاد تنعي المخرج الكبير سمير سيف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:18 ص
المخرج الراحل سمير
المخرج الراحل سمير سيف
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محمد بدران
نعت الفنانة نجوى فؤاد المخرج الكبير سمير سيف الذي وافته المنية الاثنين الماضى إثر أزمة قلبية.

ونشرت نجوى فؤاد صورة للراحل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "‏رحم الله المخرج الكبير سمير سيف وعزائى الشديد لأسرته ادعو له بالمغفرة".

وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.

وشيّع جثمان المخرج الراحل سمير سيف مساء أمس من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بحضور عدد كبير من نجوم الفن".

سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربي" أوغسطينوس ابن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس.
نجوى فؤاد تنعي المخرج الكبير سمير سيف
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