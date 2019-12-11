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منوعات

زوجة عماد متعب تبهر السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير برفقة تمارا.. صور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
يارا نعوم وتمارا
يارا نعوم وتمارا عماد متعب
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محمد بدران
شاركت يارا نعوم زوجة عماد متعب لاعب الأهلى السابق متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بصور جديدة.

وظهرت يارا نعوم فى الصورة بصحبة ابنتها تمارا وعلقت "كان علي أن أتوقف لحظة وأن أنظر إلى حياتي وأذهب، كل هذا.. كل شيء كان أن أذهب إلى مكانك اليوم. 

وأضافت "لتحصل على حريتك، كان عليك أن تذهب من خلال هؤلاء.. كان عليك أن تعيش من لم تكن تعرف من أنت".

يُذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، تزوج من يارا عام 2011 وأنجبا طفلتهما "تمارا وسيلين".

وقد حصلت يارا نعوم على لقب ملكة جمال مصر من قبل.
زوجة عماد متعب تبهر السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير برفقة تمارا.. صور
زوجة عماد متعب تبهر السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير برفقة تمارا.. صور
زوجة عماد متعب تبهر السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير برفقة تمارا.. صور
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