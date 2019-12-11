إتمام الخدمة في 7 دقائق.. أشرف رزق يكشف تفاصيل الشباك الواحد بالشهر العقاري

قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إنه سيتم افتتاح عدد كبير من مقرات الشهر العقاري المتطورة في الفترة القادمة.



وأضاف أشرف رزق، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه سيتم افتتاح مكاتب شهر عقاري تعمل بنظام الشباك الواحد، مشيرا إلى أن نظام الشباك الواحد عبارة عن نظام تم تطويره بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل راحة المواطنين.



وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أن هناك 54 مكتب شهر عقاريا تعمل بنظام الشباك الواحد، مشيرا إلى أن المواطن يدخل إلى الشهر العقاري ويحجز رقما يتم التعامل معه من خلال شباك واحد.



وأكد المستشار أشرف رزق، أن الغرض من خدمة الشباك الواحد توفير الوقت والقضاء على ظاهرة السماسرة، مشيرا إلى أن الخدمة عبر الشباك الواحد تتم خلال 7 دقائق.



