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رياضة

بعد هدفه في شباك دجلة.. الجمهور يتغنى بـ أحمد الشيخ

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
احمد الشيخ
احمد الشيخ
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #احمد_الشيخ بعد إحرازه هدفا في شباك وادي دجلة مساء أمس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏احمد الشيخ لاعب عالمي والأهلي مالوش منافسين لحد دلوقتي

‏‎أحمد الشيخ بيفكرني بريفالدو الاستايل قريب

‏أحمد الشيخ لاعب عالي والله لكن تحس ان الحظ معاه في الأهلي حاجة عيب وانه بيتكسف من أحمد الشيخ ..
ربنا هيكرمه وفايلر بدأ يديله ويؤمن بيه لكن زخم النجوم ف مكان بالنسباله كارثه لازم يتغلب عليها .

‎#احمد_الشيخ

‏من مكاسب الاهلي ف ماتش انهاردة جون ‎#رمضان_صبحي كنت هزعل لو مجبش جون
جون ‎#ازارو جون ‎#احمد_الشيخ

‏ولا غيره يفرح نصره فِ قلبى عيد ❤️🦅
‎#الاهلي ‎#احمد_الشيخ

‏فايلر ذكي جدا معتمدش ع كهربا أو أي بديل لرمضان لسه هيجي ف يناير لأنه اكيد هيحتاج لوقت وبدأ يجهز ‎#احمد_الشيخ وبكده عنده بديل للبديل

‏أحمد الشيخ على ستورى الفيس منزّل الجول بتاعه بصوت كل المعلقين و واخد سكرينات لصحابه اللى مشيرين الجول

‏هل تعلم إن هدف أحمد الشيخ اليوم هو هدف الأهلى رقم ٦٣ فى شباك عبد المنصف 🔥⚽️🥅
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