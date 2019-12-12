بعد هدفه في شباك دجلة.. الجمهور يتغنى بـ أحمد الشيخ

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #احمد_الشيخ بعد إحرازه هدفا في شباك وادي دجلة مساء أمس.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
احمد الشيخ لاعب عالمي والأهلي مالوش منافسين لحد دلوقتي
أحمد الشيخ بيفكرني بريفالدو الاستايل قريب
أحمد الشيخ لاعب عالي والله لكن تحس ان الحظ معاه في الأهلي حاجة عيب وانه بيتكسف من أحمد الشيخ ..
ربنا هيكرمه وفايلر بدأ يديله ويؤمن بيه لكن زخم النجوم ف مكان بالنسباله كارثه لازم يتغلب عليها .
#احمد_الشيخ
من مكاسب الاهلي ف ماتش انهاردة جون #رمضان_صبحي كنت هزعل لو مجبش جون
جون #ازارو جون #احمد_الشيخ
ولا غيره يفرح نصره فِ قلبى عيد ❤️🦅
#الاهلي #احمد_الشيخ
فايلر ذكي جدا معتمدش ع كهربا أو أي بديل لرمضان لسه هيجي ف يناير لأنه اكيد هيحتاج لوقت وبدأ يجهز #احمد_الشيخ وبكده عنده بديل للبديل
أحمد الشيخ على ستورى الفيس منزّل الجول بتاعه بصوت كل المعلقين و واخد سكرينات لصحابه اللى مشيرين الجول
هل تعلم إن هدف أحمد الشيخ اليوم هو هدف الأهلى رقم ٦٣ فى شباك عبد المنصف 🔥⚽️🥅
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
احمد الشيخ لاعب عالمي والأهلي مالوش منافسين لحد دلوقتي
أحمد الشيخ بيفكرني بريفالدو الاستايل قريب
أحمد الشيخ لاعب عالي والله لكن تحس ان الحظ معاه في الأهلي حاجة عيب وانه بيتكسف من أحمد الشيخ ..
ربنا هيكرمه وفايلر بدأ يديله ويؤمن بيه لكن زخم النجوم ف مكان بالنسباله كارثه لازم يتغلب عليها .
#احمد_الشيخ
من مكاسب الاهلي ف ماتش انهاردة جون #رمضان_صبحي كنت هزعل لو مجبش جون
جون #ازارو جون #احمد_الشيخ
ولا غيره يفرح نصره فِ قلبى عيد ❤️🦅
#الاهلي #احمد_الشيخ
فايلر ذكي جدا معتمدش ع كهربا أو أي بديل لرمضان لسه هيجي ف يناير لأنه اكيد هيحتاج لوقت وبدأ يجهز #احمد_الشيخ وبكده عنده بديل للبديل
أحمد الشيخ على ستورى الفيس منزّل الجول بتاعه بصوت كل المعلقين و واخد سكرينات لصحابه اللى مشيرين الجول
هل تعلم إن هدف أحمد الشيخ اليوم هو هدف الأهلى رقم ٦٣ فى شباك عبد المنصف 🔥⚽️🥅