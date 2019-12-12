بعد هدفه في شباك دجلة.. الجمهور يتغنى بـ أحمد الشيخ

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #احمد_الشيخ بعد إحرازه هدفا في شباك وادي دجلة مساء أمس.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏احمد الشيخ لاعب عالمي والأهلي مالوش منافسين لحد دلوقتي



‏‎أحمد الشيخ بيفكرني بريفالدو الاستايل قريب



‏أحمد الشيخ لاعب عالي والله لكن تحس ان الحظ معاه في الأهلي حاجة عيب وانه بيتكسف من أحمد الشيخ ..

ربنا هيكرمه وفايلر بدأ يديله ويؤمن بيه لكن زخم النجوم ف مكان بالنسباله كارثه لازم يتغلب عليها .



‎#احمد_الشيخ



‏من مكاسب الاهلي ف ماتش انهاردة جون ‎#رمضان_صبحي كنت هزعل لو مجبش جون

جون ‎#ازارو جون ‎#احمد_الشيخ



‏ولا غيره يفرح نصره فِ قلبى عيد ❤️🦅

‎#الاهلي ‎#احمد_الشيخ



‏فايلر ذكي جدا معتمدش ع كهربا أو أي بديل لرمضان لسه هيجي ف يناير لأنه اكيد هيحتاج لوقت وبدأ يجهز ‎#احمد_الشيخ وبكده عنده بديل للبديل



‏أحمد الشيخ على ستورى الفيس منزّل الجول بتاعه بصوت كل المعلقين و واخد سكرينات لصحابه اللى مشيرين الجول



‏هل تعلم إن هدف أحمد الشيخ اليوم هو هدف الأهلى رقم ٦٣ فى شباك عبد المنصف 🔥⚽️🥅