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منوعات

رئيس شركة يفاجئ العاملين بـ 50 ألف دولار هدية لكل موظف

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
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عزة عاطف
أن يتنازل صاحب عمل عن بعض من المال لموظفيه قد يجعلهم ينتجون أكثر من المتوقع، لذا على جميع رؤسائنا في العمل الاستلهام من هذا الشخص المدهش «إدوارد سانت جون» الذي فاجئ موظفيه البالغ عددهم 198 بهدايا عيد الميلاد التي لم يحلموا بها وكأنه سانتا كلوز.

قام «إدوارد سانت جون» مؤسس ومطور عقاري في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية بإطلاق حفلًا ضخمًا لجميع العملين بشركته البالغ عددهم 198 شخصًا، حيث أعلن أنه سيتنازل عن 10 ملايين دولار لموظفيه.

صرخ العمال غير مصدقين وعانقوا بعضهم البعض أثناء تسلمهم مظاريف حمراء تكشف عن حجم المكافأة التي تلقوها والتي تمثلت في حوالي 50 ألف دولار لكل موظف وفقًا لصحيفة مترو.

أخبرهم إدوارد أن السبب وراء حصولهم على النقود هو تحقيق الشركة هدفها المتمثل في تطوير مساحة 20 مليون قدم مربع من المكاتب، التجزئة والمستودعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

حصل الأشخاص الذين عملوا في St John Properties على مكافآت ضخمة، ليس ذلك فحسب، ولكن علاوة العطلة كانت على رأس المكافآت السنوية التي يتلقونها في نهاية العام.

وقال: 'للاحتفال بتحقيق هدفنا، أردنا مكافأة موظفينا بطريقة كبيرة من شأنها إحداث تأثير كبير على حياتهم، "أنا ممتن لكل واحد من موظفينا على عملهم الشاق وتفانيهم".

وأضاف لم أستطع التفكير في طريقة أفضل لإظهار تقديري، فاقترحت علي دانييل فالينزيا التي تعمل في الشركة منذ 19 عامًا، بأن مبلغًا من المال قد يساهم في "تغير الحياة".
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رئيس شركة يفاجئ العاملين بـ 50 ألف دولار هدية لكل موظف

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