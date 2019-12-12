بقيمة 90 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع مشروع تطوير منطقة مسطرد

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللواء ماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للإنشاءات والاستشارات الهندسية، لبحث ومتابعة مشروع تطوير منطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة وطريق شركات البترول بمدينة الخصوص .





وذلك بالتعاون مع شركات البترول بالمنطقة كجانب من المشاركة المجتمعية لتطوير المنطقة بقيمة اعمال 90 مليون جنيه حيث يبدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول.





جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتورعواد أحمد علي السكرتير العام والدكتوربكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالمحافظة.





واكد المحافظ على استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وكذلك إزالة العشوائيات التي توجد بها مما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة وقد تعهدت شركات البترول بتولي هذا المشروع كاملا.





واشار المحافظ الى انه سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات بالإضافة الي توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعلية من البر الشرقي ليصبح 3 حارات في كل إتجاه بعرض 10 متر بطول ٢ كم .



