سقوط الأمطار.. تعرف على حالة المرور بالقاهرة وأماكن كثافات المياه لتجنبها



وتابع المصدر قائلا إنه لا يوجد حوادث أو أعطال حتى الآن، وأن حالة المرور مرضية علي كافة الأنحاء بالعاصمة ماعدا بعض المحاور مثل صلاح سالم وطريق الاتوستراد وعدد من الشوارع بالقاهرة الجديدة ومطالع ومنازل الكبارى وجار التعامل معها وشفط المياه بسيارات الشفط التابعة للمحافظة.

أفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى منذ أن أطلقت هيئة الأرصاد تحذيراتها بسقوط أمطار علي معظم الأنحاء بالعاصمة، حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية ونشر أوناش ورجال المرور للتعامل الفورى مع أى أعطال أو كثافات.وأ شار المصدر إلى أن كافة المحاور تعمل بصورة طبيعية ولا يوجد غلق لأى طريق، لافتا إلى وجود تجمعات لمياه الأمطار علي مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق جار التعامل معها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من قبل الجهات المعنية بالمحافظة.