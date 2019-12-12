ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط الأمطار.. تعرف على حالة المرور بالقاهرة وأماكن كثافات المياه لتجنبها

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:24 م
سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
Advertisements
كتب محمد صبري
أفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى منذ أن أطلقت هيئة الأرصاد تحذيراتها بسقوط أمطار علي معظم الأنحاء بالعاصمة، حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية ونشر أوناش ورجال المرور للتعامل الفورى مع أى أعطال أو كثافات.

وأ شار المصدر إلى أن كافة المحاور تعمل بصورة طبيعية ولا يوجد غلق لأى طريق، لافتا إلى وجود تجمعات لمياه الأمطار علي مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق جار التعامل معها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من قبل الجهات المعنية بالمحافظة.

وتابع المصدر قائلا إنه لا يوجد حوادث أو أعطال حتى الآن، وأن حالة المرور مرضية علي كافة الأنحاء بالعاصمة ماعدا بعض المحاور مثل صلاح سالم وطريق الاتوستراد وعدد من الشوارع بالقاهرة الجديدة ومطالع ومنازل الكبارى وجار التعامل معها وشفط المياه بسيارات الشفط التابعة للمحافظة.
Advertisements

ترشيحاتنا

مواعيد امتحانات الترم الأول 2020 لطلاب مدارس القاهرة

دعاء نزول المطر

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء في آخر جلسة تصوير

هل يجوز الصلاة خلف إمام يدخن السجائر| دار الإفتاء تجيب

سعرها مليون دولار .. محمد رمضان يستعرض بسيارة أخرى فارهة

بسبب مصطفى محمد.. نجم الزمالك السابق يشن هجوما عنيفا على أحمد بلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرح باظ.. شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها.. صور

هشام طلعت مصطفى يفتتح مكتب الشهر العقاري بالرحاب.. صور

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار