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حوادث

أول ضحايا الأمطار.. مصرع طالب صعقه عامود كهرباء بالمنوفية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:24 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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محمد امين
لقي طالب بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع في المنوفية، مصرعه عقب صعقه بماس كهربائي.

تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، اخطارا من مامور مركز بركة السبع بمصرع الطالب سيد بده 14 عاما طالب بالصف الثالث الاعدادي متاثرا بصعق الكهرباء بعد استناده على عامود انارة أثناء سيره بالشارع.

وتم نقل الطالب للمستشفي جثة هامدة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض علي النيابة.
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