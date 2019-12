شيك جدا.. هند صبري بالبالطو البيج تبهر الجمهور على إنستجرام

نشرت الفنانة هند صبري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.



وظهرت هند بإطلالة شتوية ببالطو باللون البني الفاتح أو الكافية بتصميم كاجول أعطاها أناقة، كما نسقت تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالاتها الشتوية.



وظهرت بصورتين بنفس الإطلالة ولكن بوصعيات مختلفة في الصور، ونسقت هند مكياجا هادئا من الألوان البنية والبيج والذي أكملت به إطلالاتها.



وكتبت هند علي الصورة Happy Thursday 🥰 What are your plans for the weekend?، وانهالت عليها التعليقات من متابعيها بالإعجاب عن صورها واطلالاتها الجديدة وانهالت عليها صور القلوب علي الصورة من جمهورها.