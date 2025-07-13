متصفح Chrome يحصل على مجموعة ميزات ثورية تُعد الأفضل في تاريخه

قدّمت Google دمجًا مميزًا لمساعدها Gemini AI داخل Chrome في أحدث نسخة على سطح المكتب.

يقدر المساعد على تلخيص المقالات، تفسير محتوى الفيديو، والبحث عن المنتجات دون مغادرة الصفحة عبر نافذة منبثقة تفاعلية، مع دعم للتفاعل الصوتي المباشر “Live Voice” .

حماية فورية من التحايل والاحتيال

أطلقت Google أدوات أمان جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي داخل Chrome على أندرويد، تقوم بتحليل الإشعارات والمواقع في الوقت الحقيقي لاكتشاف محاولات الاحتيال. عند رصد نشاط مريب، يظهر تحذير يوضح الخيارات مثل الإلغاء أو الكتم، مما يعزز الأمان أثناء التصفح .

شريط العنوان السفلي – تجربة تصفح أسهل

خضعت خاصية موضع شريط العنوان لتغيير مهم على أندرويد، حيث أصبح متاحًا نقله إلى أسفل الشاشة عبر إعدادات “Address bar”. هذه التغييرة تُسهل الاستخدام بيد واحدة على الأجهزة كبيرة الشاشات، وتلقت استحسانًا كبيرًا من المستخدمين.

وضع "مصدر مفضل" في نتائج البحث

في خطوة تجريبية، أتاحت Google خيار "Preferred Sources" للمستخدمين؛ بحيث يُمكنهم اختيار مصادر معينة تفضل ظهور أخبارها في نتائج البحث ضمن “Top Stories”، مما يتيح تحكمًا أكبر في جودة المحتوى المعروض .

مقاييس الذكاء في أدوات المطورين

لم ينسَ Chrome مجتمع المطورين؛ إذ أضاف أدوات الذكاء في DevTools—على سبيل المثال تحليل الأداء والتنبيهات البرمجية—لتسهيل اكتشاف الأخطاء وتحسين الكود بسرعة وكفاءة .

تجعل هذه التحديثات أحدث إصدار من Chrome أكثر ذكاءً، أمانًا، وسلاسة من أي وقت مضى.

من التكامل العميق مع Gemini AI، وتعزيز الأمن عبر التنبيهات الذكية، إلى تحسينات واجهة الاستخدام والتصفح اليدوي الواثق يشكل هذا التحديث ارتقاءً نوعيًا يعيد تعريف تجربة التصفح.