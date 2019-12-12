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رياضة

حكم مباراة الزمالك وبيراميدز يلغي هدفا سجله محمد اوناجم .. اعرف السبب

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:07 م
محمد اوناجم
محمد اوناجم
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عمرو ابوبكر
ألغى حكم مباراة الزمالك وبيراميدز هدفا لصالح الأبيض، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

بعد مجموعة من التمريرات المتقنة وصلت الكرة الى محمد اوناجم النجم المغربي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء وسجلها في شباك بيراميدز ولكن احتسبها حكم المباراة تسللا وألغى الهدف.

وكان مصطفى محمد سجل هدف الزمالك الاول، عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

مرر حازم امام كرة عرضية نموذجية على رأس مصطفى محمد ولم يتردد في تسجيلها من رأسية مميزة في شباك أحمد الشناوي الذي حاول بقدر الإمكان ان يتصدى للكرة ولكن سكنت الشباك.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حازم إمام في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم

ودخل بيراميدز بهذا التشكيل :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى

خط الهجوم: محمد فاروق
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