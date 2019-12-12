ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن سيطرته على طريق رئيسي في محيط العاصمة طرابلس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:13 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
Advertisements
أ ش أ
أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، سيطرته على امتداد الطريق الرئيسي في منطقة الساعدية ومقر كلية ضباط الشرطة بصلاح الدين في محيط العاصمة طرابلس.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الليبي - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - بأن الجيش بسط سيطرته على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين، كما سيطر على امتداد الطريق الرئيسي بمنطقة الساعدية وصولا إلى منطقة التوغار.

يأتي ذلك بعد إعلان القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بدء "المعركة الحاسمة" لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية المسلحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصفوه بـ الخيانة العظمى.. قصة الإتفاق المشبوه بين تركيا وحكومة السراج الذى رفضه الليبيون قبل دول الجوار

مكرم: أردوغان شخصية انتهازية وسبب رئيسي للإرهاب في المنطقة | فيديو

الجيش الليبي يكشف: دمرنا مخازن أسلحة أردوغان في طرابلس

ما قبل معركة ليبيا الكبرى.. حفتر يضع الترتيبات النهائية لتحرير طرابلس

بومبيو يكشف خطة أمريكا لإنهاء الصراع في ليبيا وإمكانية اللجوء للتدخل العسكري

معركة حاسمة.. حفتر يعلن ساعة الصفر لتحرير طرابلس

ترشيحاتنا

ارتدوا الشتوي.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح تضرب البلاد الأحد

حكم الشرع فى زواج المرأة عرفيًا بغرض الاستيلاء على المعاش

الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر فادحة لتركيا وقطر في طرابلس

رمضان صبحي يحسم الجدل حول تصريحاته عن انضمام محمد صلاح للمنتخب في أولمبياد طوكيو

شاهد .. ملكات جمال الكون على الجِمال في شرم الشيخ

هاشتاج | أحمد بلال يتصدر تويتر بعد هدف مصطفى محمد في بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخوفها من زوجها.. سيدة تختطف طفلة حديثة الولادة من مستشفى.. صور

شاب ينتحل شخصية والدته المسنة ويرتدي ملابسها لسبب غير متوقع.. شاهد

شاهد .. ملكات جمال الكون على الجِمال في شرم الشيخ