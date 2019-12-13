طفل غاب عن المدرسة فقتله والده بالرصاص.. تفاصيل حادث بدولة عربية

مهنة الرجل العسكري تجعل حمل السلاح والتعامل معه أمرا معتادا، ولكن مع أب يمني ساءت الأمور إلى حد لم يتوقعه، فخلال تهديده لابنه بسلاحه الخاص قتله عن طريق الخطأ.





نشرت صحيفة سبق السعودية تفاصيل هذه القضية، أمس، والتي ارتكبها أب يمني مجند بأحد القطاعات العسكرية التي تديرها ميليشيا الحوثي بمحافظة إب اليمنية، والذي قتل ابنه رميا بالرصاص.





الابن ضحية إهمال الأب يدعى عبد الحكيم، ووقع الحادث حين أخبر والده أنه تغيب عن المدرسة فقام والده بتخويفه عبر إطلاقه للنار، لكنه أطلق رصاصة عن طريق الخطأ استقرت في بطن الطفل وأدت إلى وفاته.





ويعمل الأب عسكريا بالأمن المركزي كحارس بوابة هيئة بمستشفى الثورة العام.



