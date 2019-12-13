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منوعات

فستان أبيض وأسود.. زوجة أحمد الفيشاوى بإطلالة ساحرة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:53 م
ندى الكامل زوجة احمد
ندى الكامل زوجة احمد الفيشاوى
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محمد بدران
نشرت ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوى صورة لها عبر خاصية "ستورى" من خلال حسابها على فيسبوك.

وظهرت ندى الكامل في الصورة بإطلالة جذابة بالأبيض والأسود وهي ترتدى فستانا أسود مكشوف الصدر، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة.

وينتظر أحمد الفيشاوى عرض فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، وميدو عادل، ومحمود أوتاكا، وسامي مغاوري، وشادي جمال أسعد، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، ومجدي عبيد، وجيهان أنور، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

ويشارك حاليا أحمد الفيشاوى وهيفاء وهبي في تصوير مشاهدهما بفيلم "أشباح أوروبا"، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي.

الفيلم بطولة "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق.
فستان أبيض وأسود.. زوجة أحمد الفيشاوى بإطلالة ساحرة
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