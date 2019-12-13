عن ضرب أم لطفلها | وزيرة التضامن: ننتظر قرار النيابة ومستعدون لاستلامه

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، باهتمام بالغ واقعة ضرب وتعذيب ام لطفلها، المتداولة من خلال مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكلف "والي"، معاون الوزير للرعاية علاء عبدالعاطي بمتابعة الواقعة، الذي يتواجد حاليا بصحبة الطفل مروان والام ووالد الطفل بسراي النيابة.



وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها في انتظار قرار النيابة العامة بشأن الطفل وان الوزارة على استعداد لاستلامه وايداعه دار رعاية مناسبة بما يحقق المصلحة الفضلي للطفل حال أمرت النيابة العامة بذلك.