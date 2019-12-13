سعودية وإماراتية تنافسان بقائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم

_________

كما تضم القائمة السيدة الإماراتية رجا عيسى القرق والمصنفة بالمركز 84، وتم إدراجها ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة من قبل في عام 2017 وهي تشغل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عام 2017.ومن بين العشرة الأوائل في القائمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكريستين لاجارد، التي تم تعيينها رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي حديثًا.