سعودية وإماراتية تنافسان بقائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم

أدرجت أول امرأة سعودية تشغل منصب رئيس تنفيذي على قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم للمرة الثانية.
رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية تم ادراجها بالمركز الـ 97 على قائمة تضم ناشطة التغيرات المناخية ذات الـ 16 عاما، جريتا ثانبرج.
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كما تضم القائمة السيدة الإماراتية رجا عيسى القرق والمصنفة بالمركز 84، وتم إدراجها ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة من قبل في عام 2017 وهي تشغل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عام 2017.
ومن بين العشرة الأوائل في القائمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكريستين لاجارد، التي تم تعيينها رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي حديثًا.
رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية تم ادراجها بالمركز الـ 97 على قائمة تضم ناشطة التغيرات المناخية ذات الـ 16 عاما، جريتا ثانبرج.
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كما تضم القائمة السيدة الإماراتية رجا عيسى القرق والمصنفة بالمركز 84، وتم إدراجها ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة من قبل في عام 2017 وهي تشغل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عام 2017.
ومن بين العشرة الأوائل في القائمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكريستين لاجارد، التي تم تعيينها رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي حديثًا.