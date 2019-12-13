ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سعودية وإماراتية تنافسان بقائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:53 م
الاماراتية رجا عيسى
الاماراتية رجا عيسى القرق - السعودية رانيا نشار
Advertisements
على صالح
أدرجت أول امرأة سعودية تشغل منصب رئيس تنفيذي على قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم للمرة الثانية.

رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية تم ادراجها بالمركز الـ 97 على قائمة تضم ناشطة التغيرات المناخية ذات الـ 16 عاما، جريتا ثانبرج.
_________
_________
كما تضم القائمة السيدة الإماراتية رجا عيسى القرق والمصنفة بالمركز 84، وتم إدراجها ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة من قبل في عام 2017 وهي تشغل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عام 2017.

ومن بين العشرة الأوائل في القائمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكريستين لاجارد، التي تم تعيينها رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي حديثًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أمريكا لـ البرتغال.. ناشطة المناخ جريتا ثونبرج تبدأ رحلتها في مركب

ساديو ماني يتفوق على محمد صلاح في قائمة أفضل تعاقدات ليفربول..تفاصيل

72 مليار ريال حصيلة اكتتاب الأفراد والمؤسسات في أول 5 أيام لطرح أرامكو.. تفاصل

رغم إدراجها على القائمة السوداء.. هواوى تتفوق على أبل وسامسونج.. وتبيع 100 ألف نسخة منMate 30 5G في أقل من دقيقة.. وتكشف سر نجاحها

بعد اختيارها شخصية العام.. ترامب يسخر من جريتا ثونبرج.. والأخيرة ترد

بالفوتوشوب.. البيت الأبيض يثأر لترامب من الناشطة البيئية جريتا ثونبرج

ترشيحاتنا

عصام الحضري محتفلا بانتقال كهربا للأهلي | ألف مبروك يا ڤولت

الأمير يدير ظهره للسلطان.. هل يغلق تميم أبوابه في وجه اردوغان

أحزان في المحلة .. الحمام يوقف قطار رضا عبدالعال والغزل يسقط أمام أبو قير

مضطرب نفسيا | طالب فلسطيني يثير الذعر في أحد شوارع المنصورة | اعرف التفاصيل

من أب فلسطيني إلى أم مصرية.. سادية تعذيب الأطفال تتواصل بالصفع والإهانة

لفظ انفاسه على المنبر | وفاة إمام مسجد أثناء خطبة الجمعة بالمنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة نادرة | ولادة قطة برأسين تثير دهشة رواد الإنترنت | شاهد

تصرف غريب من أم بحفل زفاف ابنتها يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

سيدة المعاطف.. استوحي استايل الجاكيت الشتوي من أناقة ميلانيا ترامب