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اقتصاد

كسبت في يومين أكثر من اللى كسبته 3 أشهر.. بوبيان الكويتية تبيع أسهمها في ارامكو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:57 م
اكتتاب ارامكو
اكتتاب ارامكو
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على صالح
أفصحت شركة «بوبيان» الكويتية للبتروكيماويات عن بيع كامل أسهمها في شركة أرامكو السعودية، وفق بيان نشرته، على موقع البورصة الكويتية.

وتبلغ أسهم شركة بوبيان الكويتية نحو 3.326 مليون سهم، بقيمة تصل لـ 10.2 مليون دينار كويتي (127.5 مليون ريال سعودي تعادل 33.6 مليون دولار)، محققة مكاسب بلغت 1.6 مليون دينار كويتي (نحو 20 مليون ريال تعادل 5.3 مليون دولار)، وبنسبة 18.6%، مقارنة بتكلفة الشراء، وذلك وفق بيان الشركة، المنشور الخميس، على موقع البورصة الكويتية.

وتفوق أرباح شركة بوبيان الكويتية من بيع أسهمها في شركة أرامكو السعودية بعد يومين من إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية «تداول»، الأرباح التي حققتها في الربع الثاني من 2019، والتي بلغت نحو 1.12 مليون دينار كويتي وتعادل 3.7 مليون دولار أمريكي، بنسبة 43%.

وأشارت الشركة إلى أن الأرباح التي حققتها ستنعكس على النتائج المالية للشركة للربع المنتهي في 31 يناير 2020.

وارتفع سهم شركة أرامكو السعودية في ثاني أيام تداوله في السوق المالية «تداول» وأغلق عند 36.80 ريال بمكاسب 15%؛ لتتجاوز القيمة السوقية لطرح الشركة في سوق المال السعودية حاجز توقعات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد تخطيها تريليوني دولار، مقارنة بسعر الطرح البالغ 32 ريال.

وأفادت الشركة الكويتية بأنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

وأشارت بوبيان إلى أن هذا الاكتتاب سينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.
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