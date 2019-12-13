طيران الجزيرة الكويتية تدشن ثاني خط جوي لها في الإمارات

دشنت شركة «طيران الجزيرة» الكويتية، كأول شركة طيران غير حكومية في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أولى رحلاتها المباشرة إلى مدينة «العين» في دولة الإمارات.
وقال رئيس مجلس إدارة «طيران الجزيرة»، مروان بودي، وفقا لما نقلته عنه وسائل الإعلام الكويتية، إن «العين هي ثاني خط تخدمه "الجزيرة" في دولة الإمارات».
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وأضاف مراوان بودي أن «الجزيرة» تطير الآن إلى 35 وجهة من الأكثر طلبا في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
وجدير بالذكر أن شركة طيران الجزيرة تأسست في دولة الكويت بموجب المرسوم الأميري رقم 89 لسنة 2004 كشركة مساهمة كويتية عامة برأسمال قدره 10 مليون دينار كويتي.
وكان للشركة الكويتية «الجزيرة» شرف كبير في تتويجها كناقل وطني في الكويت؛ لكونها أول شركة خطوط جوية تابعة للقطاع الخاص، تدخل قطاع الطيران المدني في الكويت والشرق الأوسط على أساس نظام الطيران قليل التكلفة.
وأطلقت الشركة الكويتية أولى رحلاتها في 30 أكتوبر 2005 بأسطول من طائرات «إيرباص A320» الجديدة
وتطلق الجزيرة رحلاتها إلى جميع الوجهات في الشرق الأوسط، ما يوفر للمسافرين من رجال الأعمال والاقتصاد رحلة سلسة عبر أسعارها التنافسية وعروض المنتجات ، مع الحفاظ على الاعتراف العالمي بالأداء في الوقت المحدد في الشرق الأوسط.
واستحوذت الشركة في فبراير 2010 على شركة «سحاب» لتأجير الطائرات بقيمة 25,6 مليون دينار كويتي؛ في خطوة تهدف للتوسع والاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران.
كما أن شركة طيران الجزيرة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتعمل إقليميا ودوليا وتخدم بعض من أفضل الوجهات في الشرق الأوسط وأوراسيا من الكويت.
وبدأت «طيران الجزيرة» نشاطًا جديدا من خلال إطلاق مجموعة متواصلة من المرافق ذات القيمة المضافة التي تجعل السفر الذكي ممكنًا عن طريق تقديم خدمة تسجيل الوصول عن بُعد من جميع أنحاء العالم.
تستوعب محطة طيران الجزيرة المعيّنة في مطار الكويت الدولي العدد المتزايد من الركاب وتحسن الاتصال كل عام.
وقال رئيس مجلس إدارة «طيران الجزيرة»، مروان بودي، وفقا لما نقلته عنه وسائل الإعلام الكويتية، إن «العين هي ثاني خط تخدمه "الجزيرة" في دولة الإمارات».
________________
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________________
وأضاف مراوان بودي أن «الجزيرة» تطير الآن إلى 35 وجهة من الأكثر طلبا في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
وجدير بالذكر أن شركة طيران الجزيرة تأسست في دولة الكويت بموجب المرسوم الأميري رقم 89 لسنة 2004 كشركة مساهمة كويتية عامة برأسمال قدره 10 مليون دينار كويتي.
وكان للشركة الكويتية «الجزيرة» شرف كبير في تتويجها كناقل وطني في الكويت؛ لكونها أول شركة خطوط جوية تابعة للقطاع الخاص، تدخل قطاع الطيران المدني في الكويت والشرق الأوسط على أساس نظام الطيران قليل التكلفة.
وأطلقت الشركة الكويتية أولى رحلاتها في 30 أكتوبر 2005 بأسطول من طائرات «إيرباص A320» الجديدة
وتطلق الجزيرة رحلاتها إلى جميع الوجهات في الشرق الأوسط، ما يوفر للمسافرين من رجال الأعمال والاقتصاد رحلة سلسة عبر أسعارها التنافسية وعروض المنتجات ، مع الحفاظ على الاعتراف العالمي بالأداء في الوقت المحدد في الشرق الأوسط.
واستحوذت الشركة في فبراير 2010 على شركة «سحاب» لتأجير الطائرات بقيمة 25,6 مليون دينار كويتي؛ في خطوة تهدف للتوسع والاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران.
كما أن شركة طيران الجزيرة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتعمل إقليميا ودوليا وتخدم بعض من أفضل الوجهات في الشرق الأوسط وأوراسيا من الكويت.
وبدأت «طيران الجزيرة» نشاطًا جديدا من خلال إطلاق مجموعة متواصلة من المرافق ذات القيمة المضافة التي تجعل السفر الذكي ممكنًا عن طريق تقديم خدمة تسجيل الوصول عن بُعد من جميع أنحاء العالم.
تستوعب محطة طيران الجزيرة المعيّنة في مطار الكويت الدولي العدد المتزايد من الركاب وتحسن الاتصال كل عام.