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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أونروا : الظروف الإنسانية تزداد سوءا بغزة .. ولا نستطيع إدخال أي إمدادات

غزة
غزة

قالت إيناس حمدان مدير المركز الإعلامي بوكالة الأونروا في قطاع غزة، إن الظروف الإنسانية في قطاع غزة مأساوية وكارثية وتزداد سوءاً.

معلقة :" لا يوجد شخص أو مكان آمن في قطاع غزة، و عمليات القصف لا تهدأ، ولا نستطيع إدخال أي إمدادات".

رفح لا تتجاوز مساحتها 61 كيلو مترا

وأضافت "إيناس حمدان" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN"، أنه ليس هناك وقود يكفي لـ 24 ساعة في غزة، مؤكدة أن الوقود أمر اساسي، وعدم توافره سوف يؤثر بشكل سلبي على سير العمليات.


وأشارت مدير المركز الإعلامي بوكالة الأونروا في قطاع غزة إلى، أن مدينة رفح حجمها صغير، حيث لا تتجاوز مساحتها 61 كيلو متر، لافتة إلى أن سكان غزة نزحوا من شرق رفح إلى غربها و غرب "خان يونس".


ولفتت إيناس حمدان مدير المركز الإعلامي بوكالة الأونروا في قطاع غزة إلى، أن هناك إحتياج إلى وقود و غذاء بشكل عاجل لإغاثة أهالي غزة، مضيفة ان الخدمات اللوجيستية التي تقدم للسكان معطلة. 

غزة الظروف الإنسانية قطاع غزة الاونروا مدينة رفح

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