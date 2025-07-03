إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بأخميم .. والأمن يتدخل

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات بالغة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتبين من الفحص أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية بين طرفي الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة كل من:" الطرف الأول خالد ص. ع. ح. م، 22 عامًا، عامل، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة- شقيقه حماده، 27 عامًا، سائق، مصابًا بجرح قطعي بالصدر واشتباه نزيف داخلي"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

الطرف الثاني:" محمد أ. ع. م، 47 عامًا، عامل، مصابًا بجرح قطعي بكف اليد اليسرى واشتباه قطع بالوريد"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام.

وتبين أن الطرفين أبناء عمومة ويقيمون بنفس العنوان، وتم ضبطهم عقب الواقعة، حيث عُثر بحوزة الثاني من الطرف الأول على سلاح أبيض "سكين"، وكذلك تم ضبط سلاح أبيض بحوزة الطرف الثاني.

وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب والضرب، وإحداث الإصابات الواردة بالتقارير الطبية، وذلك بسبب خلافات مالية بين الثاني من الطرف الأول والطرف الثاني.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.