القصة الكاملة لوفاة ديجو جوتا.. تفاصيل صادمة عن الحادث المأساوي

كشفت تقارير صحفية أوروبية الستار عن تفاصيل صادمة لوفاة النجم البرتغالي ديجو جوتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الذي فارق الحياة إثر حادث سير مأساوي رفقة شقيقه أندريه سيلفا.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52 قرب منطقة سانابريا في زامورا، غرب إسبانيا، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه عن الطريق، مما تسبب في اشتعالها بالكامل ووفاتهما في الحال.

وأوضحت الصحيفة أن جوتا، صاحب الـ28 عامًا، كان برفقة شقيقه الأصغر، لاعب كرة القدم البالغ من العمر 26 عامًا، في طريقهما نحو مدينة سانتاندير الساحلية، تمهيدًا للعودة إلى إنجلترا عبر البحر، بعد أن نصحه الأطباء بعدم السفر جوًا عقب خضوعه لعملية جراحية في الرئة.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن السلطات لم تتمكن من التعرف على الجثتين سوى عن طريق زوجة لاعب ليفربول، التي كانت على علم بخطة سفره.

كان من المقرر أن يبدأ ليفربول معسكره التحضيري للموسم الجديد 2025/2026 خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لمباراة الدرع الخيرية المقرر إقامتها في 10 أغسطس، قبل أن تهز الفاجعة أرجاء النادي بخبر رحيل أحد أبرز لاعبيه في السنوات الأخيرة.