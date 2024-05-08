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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الشراكة مع أوروبا| وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الهولندية للمشاركة بمؤتمر الاستثمار

صدى البلد

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الهولندي بالقاهرة بيتر موليما، الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار، المقرر أن تعقده الحكومة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو 2024.

ودعت وزيرة التعاون الدولي- خلال لقائها بالسفير الهولندي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة- الشركات الهولندية، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

ويأتي التجهيز للمؤتمر؛ على خلفية التوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي.

وعقد اللقاء بين الوزيرة والسفير، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ لمناقشة ملفات العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ برامج ومشروعات التعاون الإنمائي، لدفع جهود التنمية في الدولة.

العلاقات المصرية الأوروبية

أشارت «المشاط»، إلى التطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية بما يعكس عمق ومتانة الشراكة بين الجانبين، والحرص على تعزيز الجهود المشتركة في مختلف مجالات التنمية، وهو ما يتجلى في تنسيق التعاون المشترك لدعم استقرار الاقتصاد المصري من خلال إتاحة تمويلات لدعم الموازنة، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتضمن 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، بما يتكامل مع برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ويعزز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تسعى الدولة لتنفيذها.

مشاركة الشركات الهولندية

ومن جهته، أكد السفير الهولندي بالقاهرة، حرص المملكة الهولندية على تقديم كل أوجه الدعم للاقتصاد المصري وتنويعه في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن مؤتمر الاستثمار- المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي- سيشهد مشاركة العديد من الشركات الهولندية المهتمة بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر.

وعبَّر عن تطلعه أن يتم توسيع نطاق التعاون المشترك في إطار العمل المناخي وتعزيز مواجهة التغيرات المناخية في مصر.

أورنج كورنرز صعيد مصر

من جانب آخر ناقش الجانبان برنامج «أورنج كورنرز صعيد مصر»، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجانب الهولندي وعدد من شركات القطاع الخاص في إطار الشراكة مع الحكومة.

وأشارا إلى النجاح الذي تحقق على مدار الدورات الـ6 الماضية، والتي شهدت تخرج 116 شركة ناشئة تعمل في العديد من المجالات.

كما ناقش الجانبان، إمكانية توسيع نطاق البرنامج؛ ليخدم المزيد من الشركات الناشئة، في ضوء دورها الحيوي في تشغيل الشباب وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وناقش الاجتماع التعاون المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء أهميته على المستوى العالمي للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة، كما تم بحث استعدادات انعقاد قمة الهيدروجين الأخضر في هولندا.

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