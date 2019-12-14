الأهلي يخوض مرانه الأخير بـ التتش استعدادا لحرس الحدود

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء غد على استاد السلام في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.



وعقب نهاية المران يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.



ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف بعض الشيء لتجنب الإرهاق في ظل ضغط المباريات.



وحقق الفريق الأحمر الفوز في المباراة الأخيرة على حساب وادي دجلة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات مسابقة الدوري.