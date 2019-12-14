برلمانى: منتدى شباب العالم يعكس سياسة مصر في عهد السيسي

قال النائب صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر، في مدينة السلام شرم الشيخ، أصبح بمثابة حدثًا دوليًا مهمًا يحظى باهتمام المؤسسات الدولية، نظرًا لما يستقطبه من تغطية إعلامية واسعة من مختلف وكالات الأنباء والصحافة العالمية.



وأكد "عقيل"، في بيان له اليوم، أن هناك أهدافا عدة من وراء حرص مصر على تنظيم هذا المنتدى العالمي، يأتي على رأسها توحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، بما يمثل انعكاسًا لدبلوماسية السياسة المصرية في عهد الرئيس السيسي، والوعي العميق من مؤسسة الرئاسة بأهمية صناعة الفعاليات.



وأكمل النائب "أن هذا المنتدى كميدان واسع لتبادل الخبرات العلمية، وبلوغ أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة، وتمرير معاني وأهداف دعائية وسياسية مصاحبة لانعقاد هذه الفعاليات".



وأشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن الملتقى يعد ملاذًا لشباب العالم من جنسيات 145 دولة، والتي تجد من مناخ الحدث فرصًة سانحًة للتنفيس عما بداخلهم من أفكار ومقترحات ومطالب.



وتابع عضو مجلس النواب، قائلا:"تجد في مصر آذان صاغية لهم، وهو أمر يحسب للدبلوماسية المصرية، والتي تتبع سياسة خارجية متوازنة.