ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة.. الفيفا يثير الجدل بسبب فرجاني ساسي.. صفعة لـ bein sport.. محاذير الأهلي لـ كهربا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:18 م
محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

الفيفا يثير الجدل بسبب فرجاني ساسي.. اعرف السبب

أثار حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على موقع التغريدات القصيرة تويتر، الجدل بسبب نشره صورة للاعب التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، بالخطأ على أحد الأخبار على الموقع الرسمي للفيفا.

صفعة لـ bein sport.. غرفة التجارة الدولية تنصف الكاف في أزمته مع لاجاردير

قضت غرفة التجارة الدولية، بتأييد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، الحاصلة على نقل البطولات الأفريقية بشكل حصري.

الأهلي يضع لـ كهربا قائمة محظورات بعد الإعلان عن الانضمام الرسمي

تحت شعار..لا وقت للراحة..دخل محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مظلة العمل والانضباط مبكرًا بعد الإعلان الرسمي عن انضمامه لمدة أربع مواسم ونصف في صفقة انتقال حر طبقًا لبيان رسمي عبر تصريحات مدير التعاقدات أمير توفيق.

خالد بيومي يوجه نصيحة إلى كهربا بعد انضمامه لـ الأهلي

وجه المحلل الكروي، خالد بيومي، نصحية إلى محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثا لصفوف الأهلي، قادما من نادي أفيس البرتغالي.

بعد أقل من ساعة.. رضا عبد العال يتراجع عن استقالته من تدريب بلدية المحلة

تراجع كابتن رضا عبد العال،اليوم السبت، عن تقديم استقالته من منصب المدير الفني لنادي بلدية المحلة.

المصري: رفضنا عرضا بـ 700 ألف دولار لضم العراقي.. وشرط وحيد للتبادل مع الزمالك

كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري رفض ناديه عرضا بقيمة 700 ألف دولار من فريق برتغالي لضم كريم العراقي.

مجدى عبد الغنى يجهز مفاجأة إسبانية لمدربى الكرة المصرية.. تفاصيل

غادر أمس القاهرة مجدى عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، متوجها إلى إسبانيا، من أجل زيارة عدد من الأندية الإسبانية منها فياريال وبلد الوليد وفالنسيا، وذلك بهدف الاطلاع على طرق التدريب والتطوير فى وسائل اللعب الجديدة.

دروجبا يحفز الترجي قبل مواجهة الهلال بـ كأس العالم للأندية

وجه النجم الإيفوراي ديدييه دروجبا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق رسالة تحفيزية إلى فريق الترجي، التونسي، اليوم السبت، قبل انطلاق مباراته أمام الهلال السعودي ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر.

الإغراءات المادية تهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

أكد عبدالله ضيوف وكيل ساديو ماني أن النجم السنغالي سيرحل عن نادي ليفربول، حال تلقيه عرضا ماليا مناسبا لضمه.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة الرياضة | مصر تصفع bein sport.. وتفاصيل حفل أمم أفريقيا.. ومحمد صلاح لا يهتم بالجماهير

اخبار الرياضة.. موقف فايلر النهائي من ضم كهربا.. رضا عبدالعال يعود للتدريب.. وكونتي مهدد بالقتل

اخبار الرياضة.. أفيس البرتغالي يهدد بشكوى كهربا للفيفا.. تفاصيل الساعات الحزينة لبعثة الأهلي.. نصيحة رضا عبدالعال لـ الزمالك

اخبار الرياضة | بيراميدز يغري كهربا براتب خيالي | لاعب جديد في مران الأهلي

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

اخبار الرياضة| أول تعليق من كهربا بعد توقيعه لـ الأهلي.. أحمد بلال يستفز جماهير الزمالك مجددا.. كلوب يمدد عقده مع ليفربول

ترشيحاتنا

رفضا لاتفاقه مع اردوغان .. بعثة ليبيا الدبلوماسية بالقاهرة تعلن انشقاقها عن حكومة السراج

في ذكرى رحيل أحمد راتب| ماذا قال عن ثورة يناير وحسني مبارك؟

فوضى داخل قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم على عمر البشير .. فيديو

8 أسباب تساهم في تفوق كارتيرون على ميتشو بعد 11 يوما مع الزمالك

طيارة في إشارة مرور.. طائرة تهبط اضطراريا في منتصف الطريق.. فيديو

البترول تعلن وظائف جديدة بشركة التعاون.. تعرف على التخصص المطلوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

جريئة أووي.. زينة تظهر بإطلالة كاجوال من فيلم الفلوس

القدية للاستثمار.. ما لا تعرفه عن المشروع الذى رأسه محمد بن سلمان