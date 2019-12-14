اخبار الرياضة.. الفيفا يثير الجدل بسبب فرجاني ساسي.. صفعة لـ bein sport.. محاذير الأهلي لـ كهربا

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
الفيفا يثير الجدل بسبب فرجاني ساسي.. اعرف السبب
أثار حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على موقع التغريدات القصيرة تويتر، الجدل بسبب نشره صورة للاعب التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، بالخطأ على أحد الأخبار على الموقع الرسمي للفيفا.
صفعة لـ bein sport.. غرفة التجارة الدولية تنصف الكاف في أزمته مع لاجاردير
قضت غرفة التجارة الدولية، بتأييد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، الحاصلة على نقل البطولات الأفريقية بشكل حصري.
الأهلي يضع لـ كهربا قائمة محظورات بعد الإعلان عن الانضمام الرسمي
تحت شعار..لا وقت للراحة..دخل محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مظلة العمل والانضباط مبكرًا بعد الإعلان الرسمي عن انضمامه لمدة أربع مواسم ونصف في صفقة انتقال حر طبقًا لبيان رسمي عبر تصريحات مدير التعاقدات أمير توفيق.
خالد بيومي يوجه نصيحة إلى كهربا بعد انضمامه لـ الأهلي
وجه المحلل الكروي، خالد بيومي، نصحية إلى محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثا لصفوف الأهلي، قادما من نادي أفيس البرتغالي.
بعد أقل من ساعة.. رضا عبد العال يتراجع عن استقالته من تدريب بلدية المحلة
تراجع كابتن رضا عبد العال،اليوم السبت، عن تقديم استقالته من منصب المدير الفني لنادي بلدية المحلة.
المصري: رفضنا عرضا بـ 700 ألف دولار لضم العراقي.. وشرط وحيد للتبادل مع الزمالك
كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري رفض ناديه عرضا بقيمة 700 ألف دولار من فريق برتغالي لضم كريم العراقي.
مجدى عبد الغنى يجهز مفاجأة إسبانية لمدربى الكرة المصرية.. تفاصيل
غادر أمس القاهرة مجدى عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، متوجها إلى إسبانيا، من أجل زيارة عدد من الأندية الإسبانية منها فياريال وبلد الوليد وفالنسيا، وذلك بهدف الاطلاع على طرق التدريب والتطوير فى وسائل اللعب الجديدة.
دروجبا يحفز الترجي قبل مواجهة الهلال بـ كأس العالم للأندية
وجه النجم الإيفوراي ديدييه دروجبا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق رسالة تحفيزية إلى فريق الترجي، التونسي، اليوم السبت، قبل انطلاق مباراته أمام الهلال السعودي ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر.
الإغراءات المادية تهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول
أكد عبدالله ضيوف وكيل ساديو ماني أن النجم السنغالي سيرحل عن نادي ليفربول، حال تلقيه عرضا ماليا مناسبا لضمه.
الفيفا يثير الجدل بسبب فرجاني ساسي.. اعرف السبب
أثار حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على موقع التغريدات القصيرة تويتر، الجدل بسبب نشره صورة للاعب التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، بالخطأ على أحد الأخبار على الموقع الرسمي للفيفا.
صفعة لـ bein sport.. غرفة التجارة الدولية تنصف الكاف في أزمته مع لاجاردير
قضت غرفة التجارة الدولية، بتأييد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، الحاصلة على نقل البطولات الأفريقية بشكل حصري.
الأهلي يضع لـ كهربا قائمة محظورات بعد الإعلان عن الانضمام الرسمي
تحت شعار..لا وقت للراحة..دخل محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مظلة العمل والانضباط مبكرًا بعد الإعلان الرسمي عن انضمامه لمدة أربع مواسم ونصف في صفقة انتقال حر طبقًا لبيان رسمي عبر تصريحات مدير التعاقدات أمير توفيق.
خالد بيومي يوجه نصيحة إلى كهربا بعد انضمامه لـ الأهلي
وجه المحلل الكروي، خالد بيومي، نصحية إلى محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثا لصفوف الأهلي، قادما من نادي أفيس البرتغالي.
بعد أقل من ساعة.. رضا عبد العال يتراجع عن استقالته من تدريب بلدية المحلة
تراجع كابتن رضا عبد العال،اليوم السبت، عن تقديم استقالته من منصب المدير الفني لنادي بلدية المحلة.
المصري: رفضنا عرضا بـ 700 ألف دولار لضم العراقي.. وشرط وحيد للتبادل مع الزمالك
كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري رفض ناديه عرضا بقيمة 700 ألف دولار من فريق برتغالي لضم كريم العراقي.
مجدى عبد الغنى يجهز مفاجأة إسبانية لمدربى الكرة المصرية.. تفاصيل
غادر أمس القاهرة مجدى عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، متوجها إلى إسبانيا، من أجل زيارة عدد من الأندية الإسبانية منها فياريال وبلد الوليد وفالنسيا، وذلك بهدف الاطلاع على طرق التدريب والتطوير فى وسائل اللعب الجديدة.
دروجبا يحفز الترجي قبل مواجهة الهلال بـ كأس العالم للأندية
وجه النجم الإيفوراي ديدييه دروجبا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق رسالة تحفيزية إلى فريق الترجي، التونسي، اليوم السبت، قبل انطلاق مباراته أمام الهلال السعودي ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر.
الإغراءات المادية تهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول
أكد عبدالله ضيوف وكيل ساديو ماني أن النجم السنغالي سيرحل عن نادي ليفربول، حال تلقيه عرضا ماليا مناسبا لضمه.