اخبار الرياضة.. الفيفا يثير الجدل بسبب فرجاني ساسي.. صفعة لـ bein sport.. محاذير الأهلي لـ كهربا

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :أثار حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على موقع التغريدات القصيرة تويتر، الجدل بسبب نشره صورة للاعب التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، بالخطأ على أحد الأخبار على الموقع الرسمي للفيفا.قضت غرفة التجارة الدولية، بتأييد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، الحاصلة على نقل البطولات الأفريقية بشكل حصري.تحت شعار..لا وقت للراحة..دخل محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مظلة العمل والانضباط مبكرًا بعد الإعلان الرسمي عن انضمامه لمدة أربع مواسم ونصف في صفقة انتقال حر طبقًا لبيان رسمي عبر تصريحات مدير التعاقدات أمير توفيق.وجه المحلل الكروي، خالد بيومي، نصحية إلى محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثا لصفوف الأهلي، قادما من نادي أفيس البرتغالي.تراجع كابتن رضا عبد العال،اليوم السبت، عن تقديم استقالته من منصب المدير الفني لنادي بلدية المحلة.كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري رفض ناديه عرضا بقيمة 700 ألف دولار من فريق برتغالي لضم كريم العراقي.غادر أمس القاهرة مجدى عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، متوجها إلى إسبانيا، من أجل زيارة عدد من الأندية الإسبانية منها فياريال وبلد الوليد وفالنسيا، وذلك بهدف الاطلاع على طرق التدريب والتطوير فى وسائل اللعب الجديدة.وجه النجم الإيفوراي ديدييه دروجبا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق رسالة تحفيزية إلى فريق الترجي، التونسي، اليوم السبت، قبل انطلاق مباراته أمام الهلال السعودي ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر.أكد عبدالله ضيوف وكيل ساديو ماني أن النجم السنغالي سيرحل عن نادي ليفربول، حال تلقيه عرضا ماليا مناسبا لضمه.