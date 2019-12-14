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اقتصاد

البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:45 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
علم "صدي البلد" أنه تم إجراء اجتماع بمدينة شرم الشيخ بين طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية؛ علي هامش منتدي شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بحث اللقاء إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه من "المركزي" لدعم القطاع السياحي وإنقاذه من عثرته.

شارك بفعاليات الاجتماع جمال نجم، نائب المحافظ وعدد من ممثلي القطاع السياحي والاتحاد العام للغرف السياحية.

وقالت مصادر رفيعة المستوي لـ"صدي البلد" إن المناقشات التي تمت منذ قليل؛ تستهدف تجديد المنشآت السياحية والفنادق علي مستوي الجمهورية وخصوصا المناطق بالمدن السياحية، ضمن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لدعم القطاع السياحي؛ إذ من المقرر أن تقدم المبالغ المالية في صورة قروض ميسرة.

من جانبه أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية؛ في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي علي إجراء اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة وتحديدا عقب انتهاء فعاليات منتدي شباب العالم؛ لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة بما في ذلك إسقاط فوائد الديون علي المنشآت السياحية ووضع جدول زمني لسداد أصل تلك المديونيات.

وثمن "الوصيف" من إجراءات البنك المركزي المصري، لدعم القطاع السياحي مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل تلك الإجراءات الناجحة.
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