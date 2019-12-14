تامر حسني: أغلب الأغاني الخاصة بي أنا من قام بكتابتها وتلحينها...فيديو

قال الفنان تامر حسني ،إن أغلب الأغاني الخاصة بي أنا من قام بكتابتها وتلحينها مثل أغنية يانور عيني وكل مرة بشوفك فيها ويتعبني واكتر حاجه وانا مش عارف أتغير والكثير بالاضافة الي ان فيلم عمر وسلمي هي قصتي وانا من قام بكتابتها كما انه لايمكن لأحد ان يؤمن بك حتي تقوم انت باقناعهم .



وأضاف " حسني " خلال لقائه مع الاعلامي " عمرو الليثي " في برنامج " واحد من الناس " المذاع علي قناة " النهار"، ان أول شيء كتبته هو فيلم حالة حب كما ان فيلم الفلوس ايضا هو قصتي وهناك اغاني ساعدت الناس علي الرجوع إلى الصواب مثل اغنية الموضوع فيك جاءتني ردودا أنها ساهمت في علاج أحد الأشخاص نفسيا واغنية مش عارف اتغير .



وأوضح " حسني " انه يريد ان يتغير في بعض الامو ويقام نفسه فيها كما انني اقبل العقاب ولكن عندما اخطىء .



وأشار" حسني " إلى انه عندما يتحدث أحد في شيء صواب أقوم بالاستماع اليه واقوم بعمل النصيحة حتي أكون أفضل .



وتابع " حسني " إن هناك بعض الامور كنت اود تغييرها في شخصيتي كما اننا يجب ان نمتنع عن اى فكر خاطىء .

