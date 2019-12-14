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ثقافة

الحصبة وكيفية الوقاية منها.. ندوة فى قصر ثقافة صدفا بأسيوط

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط.

نظم بيت ثقافة صدفا ندوة ثقافية بعنوان "الحصبة وكيفية الوقاية منها" حاضرها محمود محمد المثقف الصحي بالإدارة الصحية بصدفا، تحدث فيها عن ماهية الحصبة وأسبابها وأعراضها، كما تحدث عن كيفية اكتشافها والفرق بين أعراضها وأعراض الأمراض الأخري المشابهة لأعراضها، وعن كيفية انتقاله والوقاية منها، والأطعمة التي يتناولها الطفل المريض وكيفية التعامل معه.

ألتقي مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط ببيت ثقافة صدفا الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب صدفا، شارك في الاجتماع مجموعة جديدة من طلاب المدارس التي تم تنفيذ الندوات الأدبية فيها خلال الأيام الماضية، بدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد ثم الإستماع إلى الكتابات الجديدة لأعضاء النادي ومناقشتها والاستماع الإلى الانطباعات النقدية للحضور، أدار الجلسة الشاعر محمود شوقي أبوناجي الذي اختتم اللقاء بقصيدة بعنوان "بحبك يا مصر"

شارك كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم بعرض فني خلال احتفالية النادي الرياضي بمركز ومدينة ساحل سليم ضمن فعاليات الاحتفال بأعياد الطفولة، حيث قدم الأطفال مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية وأغاني الطفل التي استمتع بها الجمهور.

بينما ألتقي مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى أدب القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط بحضور عدد كبير من الأعضاء منهم الشاعر عبد الغني مسعود مدير عام التعليم العام بأسيوط سابقا والشاعر عاطف حكيم والقاص حسين سالم والشاعر صدام حسين والشاعرة سارة الشيخ حيث تم تقديم بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بمناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للشعر.
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