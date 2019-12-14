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رياضة

دوري المحترفين السعودي.. الاتحاد يسقط أمام الفيصلي ويتراجع للمركز الـ 13.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:37 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، الفوز على مضيفه الاتحاد، بهدفين لهدف، في ختام مباريات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجّل ويليام ألفيس الهدف الأول لنادي الفيصلي عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن الاتحاد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51، عن طريق حمدان الشمراني.

وفي الدقيقة 74، تعرض حمدان الشمراني للطرد، بعدما حصل على الإنذار الثاني.

وفي الدقيقة 85، سجل خالد الغامدي الهدف الثاني لنادي الفيصلي، لتنتهي المباراة بفوز الأخير على الاتحاد بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفيصلي إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
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