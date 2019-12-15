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توك شو

أحد ضحايا الحرب الأهلية بـ الكونغو: 250 ألف طفل مهددون بالاختطاف من الجماعات المسلحة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال نيشال بانينو أحد ضحايا الحرب الأهلية في أفريقيا وأحد أهم المدافعين عن حقوق الإنسان فى العالم، إنه عندما كان فى الخامسة من عمره اختطفته مجموعة مسلحة وهو يلعب مع أصدقائه ووضعوهم فى سيارة وقادوا به مختطفيه فى طريق مقطوع وبعد ساعات انزلوهم فى مكان غير معروف وقالوا لهم أنتم من ستحررون جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف نيشال بانينو، خلال حواره التلفزيوني فى برنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي"، أن المجموعة المسلحة أجبرته على قتل أحد أصحابه وبالفعل قام بذلك، وبعد فترة من التدريب أخذوهم إلى قرية بها إمدادات طبية وغذائية وقالوا لهم إن هذه هى المساحة التى سيبدأون منها تحرير الكونغو.

وتابع نيشال بانينو، أنه استطاع الهروب والعودة مرة أخرى إلى منزله، وكان ذلك الموقف من أعظم التحديات التي واجهها فى حياته.

وأشار نيشال نانينو: "قصتي ليست نادرة الحدوث، فهناك 250 ألف طفل يحدث لهم مثل قصته ومنهم 40% من البنات"، مضيفا أنه يجب حل مشكلة انتشار الأسلحة في العالم.
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