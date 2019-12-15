لاعب تشيلسي السابق: محمد صلاح يمتلك لمسة ميسي

قال لاعب فريق تشيلسي السابق جو كول، إن نجم فريق ليفربول محمد صلاح يمتلك لمسة لاعب فريق برشلونة ليونيل ميسي، وذلك بعد فوز اليوم أمام فريق واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأضاف جو كول في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "التمريرة التي قدمها ساديو ماني في الهدف الأول لليفربول لا تُصدق، لا يجب التقليل من أهميتها".



وأضاف: "لقد مرر ماني الكرة إلى محمد صلاح على قدمه الجيدة، ثم انظروا ما فعله صلاح بعد ذلك، لقد رأينا هدفه المُذهل الذي لا يمكن تصديقه أمام واتفورد".



وواصل: "التعادل السلبي كان يسيطر على المباراة، ومن ثم فإن واتفورد يستحق الإشادة، ولكن جاءت اللمسة الأخيرة من محمد صلاح للهجمة، أغلب اللاعبون لا يمتلكون هذا القدر من الهدوء، صلاح يمتلك لمسة ليونيل ميسي عندما ينضم بالكرة للداخل ثم يسددها تجاه الزاوية البعيدة".



وتابع: "لقد تمكن صلاح من خلال تلك اللمسة أن يقوم بتخفيف الضغط عليه من قِبل مدافعي واتفورد حتى يستطيع تصحيح وضع جسده قبل أن يسدد الكرة في الزاوية العليا للمرمى".



واستكمل: "صلاح موهبة لا تُصدق، كان هذا هو الفارق بين الفريقين، اللاعبون ذوو المستوى العالي يصلون إلى هذا المستوى، لقد أراد صلاح تحسين قدمه اليمنى وسجل ثلاثة أهداف بتلك القدم خلال أسبوع".



