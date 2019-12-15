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منوعات

فسحة تتحول إلى كارثة.. العثور على شاب سعودي فقده والداه في حفرة بين الجبال

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
حائل
حائل
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عزة عاطف
قرر الأب اصطحاب زوجته وابنهما الصغير إلى نزهة برية بين الجبال للتمتع بعطلة نهاية الأسبوع، لكن للأسف لم تدم فرحتهم كثيرًا بعدما عاشا لحظات الرعب والألم بفقدان ابنهما.

أثناء سيرهما بين جبال حائل في السعودية وقعت الصدمة على الوالدين عندما رأوا ابنهما الوحيد يسقط في إحدى العيون العميقة المحفورة داخل الجبال.

حاول والده وهو غارقًا في الألم وباحثًا عن قشة أمل في البحث داخل الحفرة المائية العميقة لكنه فشل في الوصول لابنه ذو الـ16 عامًا بسبب العمق الشديد لتلك الحفرة.

تقدمت قوات الدفاع المدني السعودي مباشرة إلى مكان الحادث، وشرع الغواصين وفرق الإنقاذ في البحث عن الشاب بين التجاويف الصخرية والمستنقعات وسط جبال حائل بحسب صحيفة المرصد.

وبعد بحث دام طويلًا بمساعدة القوات الاستكشافية استطاعت القوات العثور عليه وفقًا للمتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل، لكنه كان قد فارق الحياة، وتم نقله إلى الجهة المختصة.
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