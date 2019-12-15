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أخبار العالم

اعتراضا على عزل ترامب.. نائب ديمقراطي ينشق عن حزبه وينضم لـ الجمهوري

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:04 ص
النائب الديمقراطي
النائب الديمقراطي المنشق جيف فان درو
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن نائبًا ديمقراطيًا بالكونجرس الأمريكي، يعترض على تحركات حزبه لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، أبلغ موظفين بأنه سيصبح جمهوريا هذا الأسبوع.

ويعد جيف فان درو، أحد ديمقراطيين اثنين صوتا ضد طرح تحقيق المساءلة في مجلس النواب الأمريكي في 31 أكتوبر.

وإذا غير درو انتماءه السياسي فسيكون ذلك دلالة على الضغوط التي تضعها عملية المساءلة على الديمقراطيين المعتدلين.

كان الديمقراطيون في مجلس النواب وافقوا، الجمعة، على توجيه اتهامين لترامب بسبب محاولاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه مساءلة عندما يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بكامل أعضائه، على الاتهامين والمرجح أن يجري هذا الأسبوع مما يمهد الطريق أمام إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ولم يبد أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب أي إشارة إلى أنهم يريدون عزل ترامب.
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