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محافظات

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تسبب الطقس السيئ في القليوبية والرياح التي صاحبها سقوط الأمطار، في سقوط شجرة على أسلاك الكهرباء بإحدى المناطق بقرية سنديون التابعة لمركز ومدينة قليوب، مما أدى لقطع أسلاك الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

من جانبه، قال عبد المنعم السعيد، رئيس الوحدة المحلية بسنديون، إنه فور تلقيه البلاغ بسقوط إحدى الأشجار على خليج الشامى، مما قطع سلوك الكهرباء، تم التدخل بأطقم الطوارئ وإصلاح الأسلاك وإعادة التيار الكهربائي.

وأضاف أنه تم أيضا رفع مياه الأمطار من الطريق السريع من على الجانبين حتى كفر أبو جمعة بمعدات الوحدة وتمهيد الطريق باللودر.

وكانت محافظة القليوبية شهدت سقوط أمطار في الساعات الأولى من الصباح على مختلف أنحاء المحافظة، وتم إعلان حالة الطوارئ بسبب تقلبات الطقس السيئ.

ودفعت شركة مياه القليوبية معدات الشركة إلى النقاط الساخنة فور سقوط الأمطار لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار، وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الوضع مستقر وجميع الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة.

ووجه محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.

وكلف المحافظ المسئولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة جميع أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق، خاصة في موجات الطقس.
بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور
بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور
بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور
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